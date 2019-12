Nacionalidade húngara para Ianique Stopira

9/12/2019 14:14 - Modificado em 9/12/2019 14:14

O defesa esquerdo internacional cabo-verdiano Ianique dos Santos Tavares “Stopira”, que defende há sete anos as cores do Videoton, actual MOL Vidi FC, da Hungria, recebeu na manhã desta segunda-feira, 08, o estatuto de cidadão húngaro.

Stopira deixa de ser extracomunitário e passa a ter a cidadania húngara, facto que facilita muito a vida aos atletas na Europa, tanto numa futura negociação como no plano desportivo, sobretudo nos países onde é limitada a utilização de jogadores extracomunitários.

O jogador, na sua página oficial, mostrou-se bastante orgulhoso e honrado com a distinção. ” Não há palavras para descrever este momento. Muito obrigado à Hungria, obrigado ao meu clube, obrigado à cidade. Obrigado a todo o país. É uma honra para mim ser um cidadão húngaro, sinto-me completamente em casa aqui. Obrigado pelo respeito e amor que o povo húngaro demonstrou por mim até agora em todos estes anos. Este país é muito acolhedor, onde eu me desenvolvi como jogador de futebol e como homem! Obrigado! Muito grato!” rejubilou.

Na Hungria Stopira ganhou o campeonato por duas vezes e conquistou também a Taça da Hungria, conta ainda no currículo com um bi-campeonato de Cabo Verde ao serviço do Sporting da Praia.