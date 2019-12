Cabo Verde Airlines abre três novas rotas no início desta semana na corrida para conectar continentes

9/12/2019 13:49 - Modificado em 9/12/2019 13:49

A Cabo Verde Airlines (CVA) iniciou, este domingo, 08, de Dezembro, voos diretos da ilha do Sal para a capital norte-americana, Washington, que terão três ligações semanais. A CVA inicia também nesta segunda-feira, 09, os voos regulares para Lagos, na Nigéria, e na quarta-feira, 11, as ligações para Porto Alegre, no Brasil.

A expansão dos trechos internacionais pretende transformar o país em ponto de ligação entre África, Américas e Europa. O ministro do Turismo e Transportes de Cabo Verde, José Gonçalves, afirmou que a inauguração dos voos da Cabo Verde Airlines (CVA) para Washington, este domingo, 08, marca o arranque “de forma estruturante” do “hub” aéreo na ilha do Sal.

“Vamos para além daquilo que tem sido o nosso mercado tradicional, que era Boston e Providence, a Costa Leste, agora vamos para Washington. E este voo marca a partida para o hub aéreo”, salientou o ministro, que falava no aeroporto internacional Amílcar Cabral, na ilha do Sal, no batismo dos voos da Cabo Verde Airlines para Washington, nos Estados Unidos.

O governante frisou ainda que o país está a iniciar “uma nova etapa”, após mais de 30 anos com voos regulares da então companhia aérea pública Transportes Aéreos de Cabo Verde (TACV) para os EUA, mais concretamente para Boston.

“Inicia-se uma nova era na relação de Cabo Verde com os Estados Unidos”, completou José Gonçalves.

“Cabo Verde está muito bem posicionado. Temos as condições estabelecidas em termos de infraestruturas no país, com quatro aeroportos certificados, dois dos quais o último ponto de partida para os Estados Unidos, um quadro regulador sólido e bem reconhecido internacionalmente e a nossa companhia que goza de certificação para viajar diretamente para os Estados Unidos”, enfatizou o titular da pasta do Turismo e Transportes de Cabo Verde.

O ministro e o embaixador dos Estados Unidos em Cabo Verde, John Jefferson Daigle, foram dois dos 35 passageiros do voo inaugural da Cabo Verde Airlines para Washington, que contou igualmente com outras entidades governamentais e empresários cabo-verdianos.