São Vicente/Réveillon: Deejay Telio e Loony Johnson marcam presença na Rua de Lisboa

9/12/2019 13:40 - Modificado em 9/12/2019 13:40

A Câmara Municipal de São Vicente confirmou as presenças dos artistas Deejay Telio e Loony Johnson no baile de fim-de-ano, na Rua de Lisboa. O baile deve começar logo após o fogo-de-artifício, previsto para a meia-noite de terça-feira, 31, na Avenida Marginal, outro dos itens marcantes das festividades de passagem de ano em São Vicente.

O programa da autarquia para a celebração das festividades de fim-de-ano, para além de Deejay Telio e Loony Johnson, que são a preferência da camada jovem, vão actuar no mesmo palco vários artistas residentes na ilha do Porto Grande. Logo na manhã de 1 de janeiro, como também já é hábito, a Banda Municipal percorrerá vários pontos da ilha, dando as Boas-Vindas ao Ano Novo.

Deejay Telio, nome artístico de Telio Victor Paz Monteiro, é músico, produtor e compositor com dupla nacionalidade, cabo-verdiano e angolano. Iniciou a sua carreira em 2010 e foi um dos destaques do Festival Baía das Gatas 2019, com músicas como “Um lugar melhor”, “Com licença” “Meu Ego”, “After Party”, de entre outros.

Loony Johnson, nascido em Portugal e filho de pais cabo-verdianos, também mobiliza a atenção dos jovens, com o seu repertório onde constam “Homi Grandi” com Zeca di Nha Reinalda, “Fala La Nos É Kenha”, “Eu te amo”, “Vou ser teu”, “Da kel bu toki”, “Número um”, “Terra sabe”, “Lhe fala só” com o cantor C4 Pedro.

A comemoração na Rua de Lisboa é tida como um dos momentos altos da quadra festiva para muitas pessoas que preferem dar outra dinâmica à passagem de ano. É assim que nos últimos anos a edilidade mindelense tem vindo a apostar em artistas de renome nacional e internacional para atuar nesta festa.