Morna proclamada Património Imaterial da Humanidade esta semana

9/12/2019 00:49 - Modificado em 9/12/2019 00:49

Foto DW/J. Carlos

A cidade do Mindelo, de acordo com o ministro da Cultura, vai ser o “coração da celebração” quando a morna for proclamada Património Imaterial da Humanidade.

O ministro da Cultura e das Indústrias Criativas Abraão Vicente, já se encontra na Colômbia onde vai ser ratificado o dossier da Morna a Património Imaterial da Humanidade

O género musical, vai ver ratificada a decisão que torna a morna Património da Humanidade, depois da aprovação do comité técnico dos peritos daquela organização das Nações Unidas.

A Morna, género “rainha” da música cabo-verdiana, concorre a Património Imaterial da Humanidade e poderá ser consagrada pela UNESCO, entre 9 e 14 de Dezembro, em Bogotá, capital da Colômbia, durante a reunião do Comité do Património Cultural Imaterial da UNESCO.

Segundo informações avançadas pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, a decisão sobre a inscrição da Morna como Património Imaterial da Humanidade será conhecida a 12 de Dezembro, mas antes, Abraão Vicente irá encetar um conjunto de reuniões preliminares e preparatórias que antecedem a reunião intergovernamental, onde estarão os 25 países que decidem pela inscrição dos bens candidatos.

Cabo Verde formalizou a entrega do dossiê de candidatura da Morna a Património Cultural Imaterial da Humanidade a 26 de Março de 2018, sendo que para o processo de estudo foram integradas todas as ilhas de Cabo Verde, visto que a representação da Morna merece que se englobe todo o povo cabo-verdiano.

A 08 Novembro, o ministro da Cultura e Indústria Criativas, Abraão Vicente, anunciou que o comité técnico dos peritos da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) havia aprovado o dossiê da Morna a Património da Humanidade.

O governante, que é também presidente da Comissão Nacional da Unesco (CNU), é acompanhado de uma comitiva que integra o presidente do Instituto do Património Cultural, Jair Fernandes, a secretária Executiva da CNU, Carla Palavra, e a coordenadora do dossiê de candidatura da morna, Sandra Mascarenhas.

Na comitiva chefiada pelo Ministro da Cultura e Indústrias Criativas à Colômbia, também estão a cantora Nancy Vieira e o músico/compositor Manel de Candinho.