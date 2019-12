Segunda fase de requalificação da Cadeia de Ribeirinha agendada para 2020

9/12/2019 00:35 - Modificado em 9/12/2019 00:35

A Ministra da Justiça, Janine Lélis, avançou que a segunda fase de requalificação da Cadeia Central de Ribeirinha vai ser levada a cabo no próximo ano, no entanto sem precisar o montante a ser alocado.

Estas afirmações foram feitas pela Ministra da Justiça, durante a audição na primeira comissão relativamente ao Orçamento de Estado para 2020. A requalificação, segundo Janine Lélis, está incluída no pacote de obras a serem feitas em 2020 para o sector da Justiça, incluindo ainda a construção da sede da Polícia Judiciária do Sal e da reabilitação da cadeia do Fogo.

O Orçamento do Ministério da Justiça, que sofreu um aumento de 20%, devido as despesas de investimento e a inclusão do montante para a logística das eleições autárquicas de 2020, prevê ainda, segundo a Ministra da Justiça, o recrutamento de mais 50 agentes prisionais.