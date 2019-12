Lançamento das Obras do Projeto de Habitação Social da Portelinha/Ribeira de Craquinha

9/12/2019 00:00 - Modificado em 9/12/2019 00:00

As obras do Projeto de Habitação Social na localidade de Portelinha/Ribeira de Craquinha periferia da cidade do Mindelo, com oitenta e oito moradias estruturadas em onze blocos, arrancam esta segunda-feira, 09, com o lançamento oficial.

Estas obras, numa zona atualmente de habitações precárias e casas de lata, resultam do compromisso assumido em 2016 pelos governos da China e de Cabo Verde. O empreendimento composto por 88 apartamentos, equipados com instalações de eletricidade, água, vias de drenagem, será ainda contemplado com espaços verdes, parque infantil e parque de estacionamento.

Ao Projeto-piloto da Portelinha seguir-se-ão outros projetos de habitação social nas ilhas de São Vicente e Santiago.

Recorda-se que no ato da assinatura dos acordos, a Ministra das Infraestruturas, Eunice Silva, afirmou ser mais uma prova do empenho do Governo na eliminação das casas de lata na ilha de São Vicente e consequente melhoria das condições habitacionais dos mindelenses.

No ato oficial do descerramento da placa das obras de Habitação Social estarão presentes o Presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, o Embaixador da China em Cabo Verde, Du Xiacong e a Ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, Eunice Silva.