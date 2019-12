Campeonato Regional de São Vicente: Liderança repartida a três numa 1ª jornada que rendeu 15 golos

8/12/2019 23:29 - Modificado em 8/12/2019 23:29

Salamansa, Batuque e Académica do Mindelo lideram o Regional de São Vicente com os mesmos três pontos, fruto das vitórias nos confrontos com Farense, Castilho e Falcões do Norte. Mindelense e Derby protagonizaram o único empate da 1ª jornada.

No arranque da 1ª jornada –sábado às 14h.- o Salamansa protagonizou a surpresa ao golear de forma surpreendente a formação do Farense de Fonte Filipe, sensação da última época desportiva de São Vicente (2º Lugar), por 5-0. Um resultado construído com golos de Djodjim (2), Djerry, Djack e Nêne.

Seguiu-se a vitória da Académica do Mindelo frente ao Falcões do Norte, por 2-3. A “Micá” estreou-se no regional com uma vitória, fruto dos golos apontados por Tchukim (2) e Danielon. Pela formação que viajou de Chã de Alecrim, recém promovida à 1ª divisão, os tentos foram apontados por intermédio de Péki e Calú.

A jornada prosseguiu neste domingo, com o grande clássico entre as formações do Mindelense e do Derby, que terminou empatado sem golos. Equipas que de resto, protagonizaram o único jogo sem golos na jornada inaugural.

A jornada 1 ficou completa com mais uma goleada de mão cheia, desta feita, do segundo classificado do Troneio Abertura, o Batuque FC sobre o Castilho. Henry, Toy “São Pedro” (penalti), Balakov (penalti), Mady e Yuran foram os marcadores de serviços da equipa comandada por Bubista.

Apesar do nulo registado no jogo grande desta primeira ronda, esta jornada foi frutífera em golos, onde foram marcados no total quinze golos e apenas três jogos.

Com os resultados verificados, Salamansa, Batuque e Académica do Mindelo repartem a liderança com os mesmos três pontos. Mindelense e Derby ocupam a quarta e quinta posição com um ponto cada. Na cauda da tabela classificativa estão Falcões do Norte, Farense e Castilho com zero pontos.