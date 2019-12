Rui Leite e Yoya apontam falta de eficácia como chave do empate no Clássico

8/12/2019 23:17 - Modificado em 8/12/2019 23:18

Mindelense e Derby não foram além de um empate sem golos este domingo, em jogo a contar para a 1ª jornada do Campeonato Regional de Futebol de São Vicente. Os treinadores Rui Alberto Leite (Mindelense) e Yoya (Derby), no final do jogo foram peremptórios a afirmar que o empate se deveu a falta de eficácia.

Numa partida marcada pela falta de golos e também de grandes oportunidades, tanto Rui Leite como Yoya aceitaram o empate devido as circunstâncias do jogo e apontaram a falta de discernimento dos seus atletas para o nulo no final da partida.

Rui Alberto Leite assegurou que o Mindelense entrou determinado em vencer a partida, mas que se aceita o empate. “Tivemos todas as despesas de jogo, frente a uma equipa coesa que gosta de povoar o meio campo” sublinhou o técnico dos encarnados.

Rui Leite acrescentou ainda que nunca teve dúvidas de que o Derby é um candidato ao título, devido as indicações que tem dado nos jogos recentes.

“Não vencemos porque não fomos eficazes na finalização. Houve poucas oportunidades, mas aquelas que apareceram não soubemos finalizar” adiantou o treinador dos Leões da Rua de Praia, que deu ainda nota positiva para à equipa de arbitragem que dirigiu o clássico da jornada.

“Hoje não deu e aceita-se o empate por tudo aquilo que as duas equipas produziram a nível de entrega ao jogo. Queríamos obviamente entrar a ganhar, mas o empate é menos mau, porque jogamos contra uma grande equipa que é o Derby. Pensamos sempre em ganhar, mas nem sempre o consegues” concluiu o timoneiro do penta campeões regional, que se estreia com um empate no Campeonato Regional época 2019/20.

Por sua vez, o treinador do Derby, Yoya, na mesma linha que Rui Leite, vincou que o objetivo passava por vencer este jogo, mas que o empate se aceita, frente a uma “grande equipa”. “Mesmo não conseguindo vencer um empate é bom” clarificou.

Yoya avança que o objetivo maior passa pela conquista do regional. “O Campeonato Regional já é outra prova, por isso quem for mais regular no final sagrar-se-à campeão. Hoje faltou aquela ponta de sorte na finalização” atirou.

A última vitória do Derby para competições oficias, remonta-se a 13ª jornada do Campeonato Regional da época passada, onde venceram o Salamansa por 2-1. A partir daí a equipa num ciclo de nove jogos consecutivos sem ganhar; 1 para o Campeonato Regional época 2018/19 derrota com o Farense (1-0), 7 para o Torneio Abertura 2019/20, onde se junta mais este empate com o Mindelense. 5 Empates e 4 derrotas são o registo dos Dragões da Praça Estrela nos últimos 9 jogos.

Números desanimadores, mas que, no entanto, não incomodam o treinador desta equipa, que fala em “falta de sorte” como o fator que tem faltado à sua equipa para ganhar jogos. “Falta aquela ponta de sorte, mas com muito trabalho vamos conseguir chegar lá. Quando não fazes golos a equipa entra em stress e quando assim é as vitórias não aparecem, mas a equipa está a trabalhar bem” materializou.

Sobre o próximo jogo com o Batuque, outro candidato ao título, Yoya, também diz esperar por uma partida “difícil”, mas promete uma equipa que vai trabalhar com “força e coragem” para fazer um “bom jogo” e sair com uma vitória.