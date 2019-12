Exposição “50 anos de musicalidade pictórica” de Kiki Lima

Com mais de 30 anos de carreira como profissional e com 50 anos como artista plástico, a inauguração da exposição “50 anos de musicalidade pictórica” de Kiki Lima comemora os cinquenta anos de carreira como pintor.

A inauguração do evento acontece no dia 06 de Dezembro, na Galeria Intelectual, no 2º Piso do Palácio da Cultura Ildo Lobo (PCIL).

Na exposição Musicalidade Pictórica, Kiki Lima transporta a cultura crioula para as suas telas, apresentando obras onde a música e a dança são uma constante e fazem parte da maneira de ser e de viver do povo cabo-verdiano.

Assume-se como profissional das artes plásticas desde 1986, portanto há 33 anos e no seu trabalho artístico, Kiki Lima mostra cenas positivas da vida quotidiana em Cabo Verde, numa intenção clara de afastar para segundo plano o cenário de pobreza do seu país. Assim, no seu pintar fluem cores alegres, prevalecendo o laranja (terra), em contraste com o azul-cião (mar), cores complementares mas contrárias entre si, como que para destacar a beleza da sua terra e da sua gente, em oposição à tendência para a emigração que afeta gravemente o país.

A exposição de pintura “50 anos de musicalidade pictórica” do artista plástico Kiki Lima – Artes Plásticas, Design e Música é apresentado pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através da Direção Geral das Artes e das Indústrias Criativas e do Palácio da Cultura Ildo Lobo,

Kiki Lima, nome artístico de Euclides Eustáquio Lim,a nasceu a 15 de abril de 1953, em Ponta do Sol, Ilha de Santo Antão. Fez o curso de Desenho e Pintura e Escultura do Centro de Arte e Comunicação Visual, Lisboa. Mais tarde, licenciou-se em Design de Comunicação pela Faculdade de Belas Artes de Lisboa, Portugal.

Iniciou-se nas artes plásticas em 1969. Atualmente as suas obras estão presentes nos mais importantes espaços e coleções particulares e institucionais de arte contemporânea.

“50 anos de musicalidade pictórica” de Kiki Lima ficará patente no PCIL até 14 de dezembro.