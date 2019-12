Organizadores do Festival de Cinema “AFRIKAMERA, cinema actual da África” em Cabo Verde

Três dos principais elementos da organização do Festival de Cinema “AFRIKAMERA, cinema actual da África” vistam Cabo Verde de 15 a 20 de Dezembro de 2019. São eles, o Director Conceitual e Artístico do festival, a Directora Financeira e Gestora de Projectos e ainda o responsável pela comunicação do festival.

O propósito da referida visita, segundo a produtora “KorikaxoruFilms”, é estabelecer contacto com jovens cineastas cabo-verdianos e festivais de cinema cabo-verdianos, ministrar workshops, estudar a possibilidade de realizar uma residência de escrita em Cabo Verde e estabelecer parcerias e colaborações entre Cabo Verde e o festival.

“AFRIKAMERA” é um festival que já vai na sua 12ª edição e que acontece todos os anos na cidade de Berlim, apresenta ao público a enorme diversidade do continente africano, colocando o foco noutros aspectos que não apenas nos problemas “típicos”, como violência, morte e desastres naturais.

“Essas imagens e opiniões de estereótipos sobre o continente serão contrastadas pelas diversas facetas da vida quotidiana atual na África, assim tornadas perceptíveis para o cinéfilo”, escreve a produtora, que diz ainda que o festival é visto como uma nova plataforma permanente para o diálogo entre cineastas africanos e o público europeu, e como um local de intercâmbio entre cineastas, produtores e distribuidores.

Para isso, a AFRIKAMERA coopera com os festivais de cinema africanos de Marrakesh e Durban.

Uma equipa de organizadores deste festival visitará a cidade da Praia na semana de 15 a 20 de Dezembro, constituída por três dos elementos fundamentais na organização e gestão desse evento. Alex Moussa Sawadogo, o Director Conceitual e Artísticodo festival, a Directora Financeira e Gestora de Projectos, Uta Rugnere ainda Florian Wachinger – Responsável pela Comunicação