Empreitada de pavimentação da Av. de Ribeirinha arranca em Janeiro de 2020

6/12/2019 00:52 - Modificado em 6/12/2019 00:52

As empreitadas de pavimentação sobre calçada da Av. de Ribeirinha, na intenção estratégica para construir acessibilidades modernas à segunda zona mais populosa da ilha, vão arrancar em Janeiro do próximo ano, com um investimento a rondar os 150 mil contos.

A informação foi avançada em primeira mão ao NN, pelo vereador da Câmara Municipal, Rodrigo Rendall, que assegura que para além desta obra, paralelamente, também vão arrancar com as empreitadas de reabilitação das vias em betuminoso do centro da cidade do Mindelo.

“Já temos mobilizado não só os recursos como também a obra de pavimentação da Ribeirinha até a Tchetchénia já se encontra toda adjudicada”, avançando que estas obras estão orçadas em torno dos 150 mil contos.

A par do arranque das obras de pavimentação sobre calçada da Av. de Ribeirinha, estão também as empreitadas de requalificação da estrutura viatória do centro do Mindelo, face ao desgaste do piso betuminoso ao longo dos últimos 18 anos.

De acordo com Rodrigo Rendall, existem ruas que vão ser asfaltadas e repavimentadas novamente. Em outros pontos a edilidade procederá apenas a reparações pontuais, tapando os buracos existentes. Quanto ao tapeamento de buracos o vereador esclarece que será feita em conformidade com os parâmetros, permitindo que fique uma obra de qualidade.

“Achamos melhor iniciarmos todas estas obras no início do ano 2020, visto que neste período da quadra festiva, fechar ruas é complicado, principalmente para não afetar as pessoas que têm os seus negócios” sustenta Rodrigo Rendall.

Na mesma óptica o mesmo afirma que a Câmara Municipal vai trabalhar para melhorar a sinalização rodoviária horizontal que não obstante, garante tem sido um esforço feito para a manutenção das passadeiras e das restantes sinalizações. “Com uma nova pavimentação, vão ser feitas novas sinalizações” conclui o vereador responsável pelos Pelouros de Turismo, Relações Institucionais e Cooperação, Património.