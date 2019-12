Clássico entre o Mindelense e Derby marca arranque do Campeonato Regional

6/12/2019 00:35 - Modificado em 6/12/2019 00:35

O Campeonato Regional de Futebol de São Vicente, época 2019/20, arranca este sábado (07) com destaque para o clássico entre o Mindelense e o Derby, agendado para domingo, 08, no Estádio Municipal Adérito Sena.

Foto: Facebook Mindelense

A temporada futebolística em São Vicente, recorda-se arrancou em São Vicente a 12 de Outubro com a conquista da Supertaça por parte do Mindelense ante o Falcões do Norte. Já o Torneio de Abertura, também conquistado pelo Mindelense, ficou concluído esta quarta-feira, 04, após a vitória dos Leões sobre o Castilho por 5-0. Esta nova conquista do Mindelense chegou volvidos quatro dias após perder a Supertaça de Cabo Verde, em Porto Novo, frente ao Santo Crucifixo (3-1).

Desta feita, os Leões têm na mira o arranque do Campeonato Regional, onde são penta campeões e têm por missão defender o título conquistado nos últimos cinco anos, sendo que no arranque da prova vão ter pela frente a formação do Derby, que fez uma prestação muito aquém das expectativas no Torneio de Abertura.

A equipa de Yoya terminou o Torneio de Abertura, disputada em sete jornadas, com o registo de quatro derrotas e três empates. Uma destas derrotas foi frente ao Mindelense por 0-2, em jogo da quinta jornada. Dois golos marcados foi o registo da equipa azul e branca, que por oito vezes foi buscar a bola no fundo das suas redes.

Novo capítulo da história de confrontos entre os vizinhos Leões da Rua de Praia e os Dragões da Praça Estrela, será escrita no domingo, 08, quando estes dois clubes voltarem a encontrar-se desta feita na primeira jornada do Campeonato Regional.

Apesar da hegemonia do Mindelense, os jogos com o Derby são sempre emotivos e disputados até ao limite, por ambas as formações, e que sempre levam ao Adérito Sena grande moldura humana.

Já perspectivando este duelo com os Leões, o treinador do Derby, Yoya, apesar da fraca prestação da sua equipa, garante uma equipa pronta para dar uma boa resposta. “O Derby é uma equipa que mostra a sua cara em todos os jogos e vamos encarar todos os jogos de igual forma. Todos os dias trabalhamos com o objetivo de ganhar o campeonato regional e estar no nacional” vincou o técnico.

Por sua vez, Rui Alberto Leite, treinador dos encarnados, assegurou que os Dragões da Praça Estrela estão formando uma “grande equipa, com um bom treinador e com bons jogadores”. Acrescentando “Vão ser sempre um adversário de peso, mas nós gostamos de competir em jogos grandes. No domingo vamos estar aqui para dar uma boa resposta e entrega. Queremos produzir um futebol de qualidade e com muita entrega, porque só assim sairemos com uma alegria do jogo” resumiu.

O Campeonato Regional 2019/20 no entanto arranca no sábado, 07, com a partida entre o Salamansa e o Farense, que está agendada para as 14 horas. O segundo encontro da tarde vai opor, às 16 horas, as formações do Falcões do Norte e da Académica. No domingo, 08, Mindelense e Derby dão o pontapé de saída às 14 horas. A fechar a jornada medem forças Batuque e Castilho.