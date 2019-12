Rambé procura relançar carreira na “Micá

6/12/2019 00:25 - Modificado em 6/12/2019 00:25

O avançado internacional cabo-verdiano Rambé, após dois anos afastado dos relvados, está de volta ao ativo, pela equipa da “Micá” e ao campeonato regional de São Vicente, que o viu crescer. Com sete golos marcados em seis jogos sagrou-se, no decorrer desta semana, o melhor marcador do Torneio de Abertura. Números que mostram a eficácia deste avançado que quer relançar a carreira ao serviço da “Micá” com títulos e o sonho de voltar a pisar relvados internacionais.

Num exclusivo ao NN, após ter sido consagrado melhor marcador do Torneio de Abertura, Rambé explica que os golos foram fruto da forma como a equipa tem vindo a trabalhar e a evoluir dentro do campo. Por trás disso indica, está o trabalho feito pelos treinadores Pepa, Carlos Machado, Dicha e o treinador de guarda-redes Bitó.

“Quando a equipa tem um coletivo forte, existe sempre a oportunidade para marcar muitos golos. Sinto-me feliz pelos elogios dos adeptos, como seria normalmente de esperar, mas fico mais contente quando a nossa equipa ganha. Sinto que se jogasse o último jogo marcaria mais golos, porque a equipa tem estado confiante” revela.

Segundo Rambé, a vontade da Académica em contar nas suas fileiras com os seus préstimos vem desde a época passada, através de Pepa Ramos, treinador na altura, mas que só foi concretizado esta época desportiva, desta vez por insistência do recém-chegado treinador Carlos Machado.

Sobre o privilégio em envergar a braçadeira de capitão dos “estudantes” Rambé diz ser uma “honra”, mas enaltece que no plantel da Académica todos os jogadores são capitães. “É uma honra porque é um símbolo de responsabilidade e de muito respeito”.

Conforme foi assegurado pela direção do clube no início da época, os objetivos passam por construir uma equipa com um novo figurino para três ou quatro anos de duração, como de resto, demonstra a juventude do plantel deste ano. No meio de tanta juventude destaca-se a experiência de Rambé que quer incutir uma mentalidade ganhadora aos mais novos. “Sempre digo-lhes que jogar somente o regional é muito pouco, pelo que deverá haver a ambição de jogar o nacional” salienta.

“Penso sempre alto. Quero vencer o Campeonato Regional, para poder estar no Campeonato Nacional. Para mim não vale a pena jogar só o regional e depois parar por muito tempo. Temos que fazer bons jogos e ganhar a maioria deles, para no final podermos fazer as contas. Mas se dermos tudo de nós conseguiremos bons resultados” sublinha Rambé.

No entanto, devido a suspensão de três jogos aplicados pela Comissão de Disciplina do Conselho de Arbitragem, o jogador juntando a última jornada do Torneio de Abertura que cumpriu o primeiro desta série (Falcões do Norte), falhará os primeiros dois jogos do campeonato (Falcões do Norte e Salamansa).

Uma situação complicada, pois o avançado assegura que queria ajudar a equipa desde o primeiro jogo, mas no entanto, diz acreditar no valor dos seus companheiros, que tudo farão para vencer estes jogos.

Sobre um possível regresso ao estrangeiro, onde fez furor, principalmente em Portugal e Angola, Rambé afirma que este sonho ainda está de pé e tem fé que algum dia voltará a pisar os relvados internacionais. “Abrir esta porta é possível” frisa.

Nisto garante que está a ter um “bom reinício” de carreira, depois de uma longa paragem, avançando que fez um “bom” Torneio de Abertura, com a ajuda dos seus companheiros e equipa técnica. “Agora é dar continuidade com vitórias e muitos golos. Prometo aos adeptos que vamos lutar pela vitória em todos os jogos” concluiu.

Depois de uma carreira internacional com passagens pelo Macedo de Cavaleiros, Pinhalnovense, Os Belenenses, Farense, Vitória de Setúbal, Sporting Clube de Braga, CS Universitea de Craiova (Roménia) e 1º Agosto de Angola, Rambé está de volta ao ativo na sua terra natal.

Rambé, juntamente com Nuno Rocha (Batuque FC) são dois dos nomes mais sonantes do Campeonato Regional de São Vicente época 2019/20.