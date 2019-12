Fisioculturismo: Lino Rodrigues representa Cabo Verde no Campeonato do Mundo

5/12/2019 14:16 - Modificado em 5/12/2019 14:16

O fisioculturista cabo-verdiano, Leandro Rodrigues “Lino”, vai representar pela primeira vez o país no Campeonato do Mundo da modalidade, que decorrerá no fim-de-semana em Espanha.

Lino Rodrigues que tem sido um dos nomes sonantes em África participa pela primeira vez neste enorme palco do fisioculturismo mundial.

Por ter experiência do campeonato africano, onde foi medalha de bronze, Lino Rodrigues, poderá beneficiar das características físicas dos africanos, para fazer mossa na maior prova do mundo.

O culturista cabo-verdiano, recorda-se, vem de uma conquista recente em Portugal, tendo alcançado o troféu Carlos Rebolo na categoria Master Men’s Phisique. Esta foi a segunda conquista consecutiva de Lino no Portugal Fit, tendo arrebatado o prémio na edição passada.Afiguram-se entre as maiores conquistas a medalha de ouro no Grande Prémio P2K 2018 em Portugal, 1º classificado na Iron Stone Cup 2018 e 1º regional IFBB dos Açores 2018, na categoria Men´s Short Open e 2º lugar na categoria Men´s Physique até 1,76 cm e 1º lugar no Campeonato Overall Men´s Physique que ajudou o culturista a apurar-se para o Campeonato europeu.