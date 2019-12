Associação dos Amigos da Natureza de São Vicente defende a necessidade de um esforço maior na conservação dos solos e água

5/12/2019 14:08 - Modificado em 5/12/2019 14:08

O presidente da Associação dos Amigos da Natureza (AAN), Aguinaldo David, no âmbito do dia Mundial do Solo, que se assinala hoje, chama a atenção para a necessidade do reforço na conservação dos solos e água, com investimento em infraestruturas mecânicas nas encostas e nos diques em São Vicente.

O presidente desta associação ambiental, conhecida em São Vicente por atuar na área da reflorestação, reconhece que houve algum esforço para a conservação dos solos e água, através do Programa de Reflorestação e atualmente com a criação de áreas protegidas, como é o caso de Monte Verde.

Aguinaldo David, assegura no entanto que houve um resfriamento nos últimos anos no que toca a conservação dos solos e água em São Vicente, frisando que é preciso investir em infraestruturas mecânicas que consistem nas banquetas das encostas e dos diques.

“É um fenómeno de assoreamento de grande parte dos diques de São Vicente, o que tem trazido alguma celeuma nas comunidades rurais. Será fundamental tratar as encostas, porque aí estamos a conferir uma durabilidade de vida muito mais grande aos diques” acrescenta.

De realçar que dos 2.750 hectares de área reflorestada em São Vicente, principalmente nas localidades de São Pedro e Ribeira de Vinha, aproximadamente 90% foi feita pela Associação dos Amigos da Natureza (AAN).A Associação dos Amigos da Natureza existe desde 1977 e está presente em todo território nacional, onde para além da reflorestação, o saneamento e a agropecuária são outros sectores de atuação desta associação.