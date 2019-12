Novo barco da CV InterIlhas que vai ligar São Vicente/Santo Antão a caminho de Cabo Verde

O ministro do Turismo e Transportes e ministro da Economia Marítima, José da Silva Gonçalves, adiantou hoje que o novo barco que irá ligar as ilhas de São Vicente e Santo Antão já saiu dos estaleiros navais da Coreia do Sul rumo a Cabo Verde. A chegada a Cabo Verde, conforme o governante, está prevista para 40 dias, isto, dependendo das condições do mar.

De acordo com José Gonçalves todas as medidas já foram tomadas para que a embarcação esteja brevemente em Cabo Verde, mas lembrando que estando numa outra zona do globo as condições marítimas serão fulcrais.

O ministro avançou estas declarações à imprensa, depois efetuar a abertura do Fórum da Economia do Mar e Inovação, drivers da Economia Global, no âmbito das Comemorações do V Centenário da Viagem de Circum-Navegação pelo navegador português Fernão de Magalhães.

De recordar que o referido navio tem capacidade para transportar 400 passageiros e 50 viaturas.No entanto, a CV InterIlhas assegurou hoje que a rampa provisória para o navio San Gwann já está a funcionar no porto do Tarrafal de São Nicolau. O San Gwann com isso, já pode transportar mercadorias de e para São Nicolau, conforme a concessionária dos serviços dos transportes inter-ilhas, que opera em Cabo Verde desde 15 de Agosto.