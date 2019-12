Mindelo começa a ganhar brilho com a colocação de enfeites e luzes de Natal

5/12/2019 01:01 - Modificado em 5/12/2019 01:01

A cidade do Mindelo já começou a ganhar nova vida com os trabalhos de instalação de enfeites e luzes de Natal. Conforme o vereador Rodrigo Rendall, para este ano está também previsto a colocação de enfeites em algumas zonas periféricas para dar um colorido e levar o espírito de Natal a essas localidades que, normalmente, não são contempladas.

O vereador aponta que os trabalhos de colocação de enfeites já iniciados vão agora intensificar-se, juntando-se a isso a colocação de luzes de natal. “O objetivo era tentar contemplar outras ruas. Estamos a fazer este esforço, mas este ano ainda não vamos conseguir alcançar o pretendido” revela Rodrigo Rendall, que afirma ainda que de ano para ano a edilidade trabalha para melhorar as festividades natalícias.

Além de algumas ruas do centro da cidade do Mindelo, Monte Sossego e Chã de Alecrim são alguns dos pontos que o responsável aponta como sendo novidades, para este ano receberem enfeites de natal.

Mas o vereador lança um repto a todos os mindelenses para que ajudem a Câmara Municipal nesta iluminação natalícia, entendendo que em São Vicente existem muitas casas comerciais que podem iluminar os seus espaços, mas também as pessoas para que façam um “esforço conjunto” para dar “mais brilho” às festividades de natal.

Sobre o concurso das zonas mais ornamentadas e coloridas, que tem sido levada a cabo pela edilidade, Rodrigo Rendall, afirma que ainda não há novidades sobre isso, mas que brevemente poderá avançar com mais informações.

Para além do embelezamento das ruas, a edilidade mindelense já anunciou a suspensão do pagamento das taxas às pessoas que decidem pintar as suas casas. Uma medida que segundo o vereador está programada para decorrer também em meados de 2020. Uma medida que visa estimular os mindelenses a fazerem melhoramentos nas suas residências.

Rodrigo Rendall aproveitou para endereçar desde já a todos os mindelenses um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo.