Prisão Preventiva para suspeito de ter morto uma jovem na Achada de Santo António

5/12/2019 00:44 - Modificado em 5/12/2019 00:44

O Tribunal de Comarca da Praia decretou prisão preventiva para o indivíduo do sexo masculino, de 19 anos, suspeito de ter assassinado uma jovem na zona de Brasil, Achada Santo António, cidade da Praia.

Conforme a Polícia Judiciária (PJ), o jovem foi detido no domingo, 01 de dezembro, fora de flagrante delito, por suspeita de ser o autor material de um crime de homicídio, na sua forma agravada e um crime de posse de armas, ocorrido no passado sábado, 30 de novembro, no bairro do Brasil, em Achada Santo António.

De acordo com a PJ a vítima uma jovem de 21 anos desentendeu-se com o suspeito e este deu-lhe uma bofetada, e depois golpeou-a com uma a faca no pescoço. A vitima veio a morrer devido a choque hipovolémico e trauma cervical .

O suspeito foi presente na terça-feira, 03 de Novembro, ao Tribunal da Comarca da Praia, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado a Prisão Preventiva.