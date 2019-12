Rodrigo Rendall diz que reparação das proteções da estrada Norte de Baía é uma “necessidade”

5/12/2019 00:29 - Modificado em 5/12/2019 00:29

Rodrigo Martins, vereador da Câmara Municipal de São Vicente, responsável pelos Pelouros de Turismo, Relações Institucionais e Cooperação, Património, salienta que a edilidade, conjuntamente com o Ministério das Infraestruturas, fizeram, há algum tempo, uma visita à estrada de Norte de Baía e que esta entidade tem conhecimento da necessidade de requalificação das proteções que já estão em mau estado.

A degradação das proteções da Estrada Baía-Calhau-Baía, tem sido alvo de críticas por parte de muitos mindelenses, devido ao perigo que constitui para os condutores que utilizam esta via para a ligação Baía/Calhau/Cidade.

Nisto, Rodrigo Rendall, responsável pela pasta do Património, revela ao NN, que a edilidade compreende a preocupação dos munícipes, mas afirma que brevemente estas obras serão efetivadas, isto devido a um levantamento já efetuado. “As proteções já estão deterioradas com o efeito do mar e repará-las é uma necessidade” sustenta.

“Pensamos resolver este problema o mais breve possível, mas esperamos pelo Ministério que tem as suas prioridades. Falamos de uma estrada não muito frequentada, mas é uma necessidade substituir as proteções laterais” vinca o vereador.

Sobre a possível mudança de estratégia em colocar proteções de cimento em vez das proteções que foram colocadas anteriormente, Rodrigo Rendall, aponta que da visita feita pelas entidades ao local, ficou decidido que em algumas partes da estrada vai-se manter o mesmo tipo de proteções, sendo que em outras partes vão ser colocados proteções em cimento.

“Sabemos que existe ali um efeito muito forte da ação do mar. Mas também a substituição não é algo complicado” concluiu Rodrigo Rendall.