Mindelense com segunda parte demolidora goleia Castilho e conquista Torneio de Abertura

5/12/2019 00:12 - Modificado em 5/12/2019 00:12

O Clube Sportivo Mindelense revalidou na tarde desta quarta-feira, 04, o título de campeão do Torneio de Abertura de São Vicente, ao golear a formação do Castilho por 5-0. Resultado que permitiu ao Mindelense igualar o Batuque no número de pontos e vencer o torneio pela diferença de golos marcados, com 15 contra 14 dos axadrezados.

Foi com uma segunda parte de luxo que os “Leões da Rua de Praia” conseguiram renovar o título conquistado na época passada e de alguma forma atenuar a imagem deixada após o desaire na Supertaça de Cabo Verde.

Numa tarde de quarta-feira, onde muitos adeptos descolaram-se ao Adérito Sena para ver o que poderia fazer o Mindelense, depois do empate entre o Batuque FC e o Derby que de certa forma abriu portas para os Leões, em caso de goleada sobre o Castilho renovarem o título, o sentimento foi contrastante no final da partida.

No entanto, apesar da goleada, o Mindelense logo nos primeiros minutos de jogo por duas vezes viu o perigo a rondar a sua baliza, por intermédio do mesmo jogador do Castilho, Maiuka, que isolado em ambos os lances não teve discernimento para bater o guardião Tol.

O primeiro golo encarnado no jogo, de resto o único no primeiro tempo, foi apontado da marca dos 11 metros, através do lateral esquerdo Lela.

Já no segundo tempo, com as alterações feitas por Rui Leite, os golos começaram a aparecer. O segundo chegou logo aos cinco minutos. O defesa central Ay marcou de cabeça na sequência de um pontapé de canto.

Com muitos falhanços dos avançados do Mindelense pelo meio, o terceiro golo chegaria à passagem dos 68 minutos de jogo, por intermédio de Duck. Embalado pelo terceiro golo, volvidos cinco minutos foi a vez de Ângelo fazer o gosto ao pé e colocar o resultado em 4-0.

Depois deste golo foi preciso esperar até aos 90+6 minutos para o golo que daria ao Mindelense o título de campeão do Torneio de Abertura. Um golo do inevitável Pibip, que surgiu quando os adeptos, jogadores e dirigentes do Batuque e do Mindelense, presentes no Adérito Sena, já esperavam com ansiedade o apito final.

Mindelense e Batuque terminam com os mesmos pontos (17), mas a formação da Rua de Praia levou vantagem de um golo marcado na competição 15 contra 14 dos comandados de Bubista. Duas equipais que terminam o Torneio Abertura com 5 golos sofridos.

As atenções estã agora viradas para o Campeonato Regional que arranca já neste fim-de-semana, com o Mindelense a iniciar a defesa do título frente ao Derby.