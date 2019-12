Rui Leite: “Depois da final perdida no Porto Novo hoje tínhamos a obrigação de dar uma reposta positiva”

5/12/2019 00:03 - Modificado em 5/12/2019 00:03

O treinador Rui Alberto Leite, conseguiu nesta quarta-feira, 04, de Dezembro, frente ao Castilho revalidar o título de campeão do Torneio de Abertura em São Vicente. O técnico assume que a conquista se deveu ao espírito de entrega dos seus jogadores, isto após a derrota na final da Supertaça de Cabo Verde, ocorrida no passado sábado, 30 de novembro, em Porto Novo, frente ao Santo Crucifixo.

Para o treinador dos Leões da Rua de Praia, só uma equipa do Mindelense com “muita entrega e alma” poderia dar uma resposta positiva neste jogo, após o desaire na Supertaça de Cabo Verde. “Tivemos uma alma incrível. É essa a alma do Mindelense. Demos uma grande resposta” sintetizou.

“Não é fácil, depois de uma derrota dar uma resposta destas. Mas nós enquanto equipa falamos. No Mindelense não existe luto após as derrotas, até porque perdemos poucos jogos. Nada com um jogo logo a seguir para exorcizar tudo isso. Somos uma equipa que pensa sempre me vencer. Depois da final perdida no Porto Novo, por mérito do adversário, hoje tínhamos a obrigação de dar uma reposta positiva” sublinhou Rui Leite.

A derrota na final da Supertaça de Cabo Verde, segundo Rui Leite, deixou as suas sequelas na equipa mas tudo foi ultrapassado graças ao “carácter e atitude” dos jogadores que envergam a camisola encarnada.

“Deram uma grande reposta, frente a uma equipa [Castilho] que há muito temos vindo a observar e que tem produzido um futebol positivo. Fomos crentes. Acreditamos sempre e jogamos no limite, porque só assim conseguiríamos ganhar este jogo, por cinco golos, como queríamos” vincou.

Sobre as dificuldades encontradas no primeiro tempo, o treinador afirmou que não é fácil entrar com aquela ideia de ter que ganhar por cinco golos. Mas apontou que a equipa teve consciência de que tinha que circular a bola com calma, para atacar a baliza adversária. “No primeiro tempo falhamos muitas hipóteses de golo, mas na segunda parte entramos incisivos e abrimos o jogo” esclareceu.

Sobre o jogo de domingo, com o Derby, de arranque do Campeonato Regional, Rui Leite, enalteceu que os Dragões da Praça Estrela estão formando uma “grande equipa, com um bom treinador e com bons jogadores”.

“Vão ser sempre um adversário de peso, mas nós gostamos de competir em jogos grandes. No domingo vamos estar aqui para novamente dar uma boa resposta e entrega. Queremos produzir um futebol de qualidade e com muita entrega, porque só assim sairemos com uma alegria do jogo” concluiu.

Por sua vez o defesa central Ay, reforçou que depois do resultado “menos conseguido no Porto Novo” a equipa tinha neste jogo que dar uma resposta “positiva”. “Viemos já com a ideia concreta de que tínhamos que marcar cinco golos para vencer a prova. Entramos fortes, jogamos e acreditamos até ao fim e foi assim que conseguimos esta vitória. No Mindelense todos os jogos são sempre para serem vencidos e mantemos sempre de cabeça erguida” resumiu.

Já sobre o Campeonato Regional que ora se vai iniciar, vincou que a equipa terá que entrar “forte” porque antevê uma prova difícil, mas assegurou que a ambição passa por conquistar todos os fins-de-semana os três pontos em disputa.