Sindicatos ameaçam com manifestação nacional para Janeiro

4/12/2019 15:21 - Modificado em 4/12/2019 15:21

Sindicatos de Santiago, São Vicente, Santo Antão, Maio, Boa Vista e Sal propõem uma manifestação nacional para janeiro de 2020, no sentido de reivindicar melhor ambiente laboral e exigir do Governo o cumprimento das promessas.

A informação foi avançada esta quarta-feira, 04, no Mindelo, pelo presidente do SISCAP, e porta-voz do grupo, Eliseu Tavares, que ainda prometeu que o grupo de 12 sindicatos afectos à União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde – Central Sindical (UNTC-CS), irá “resgatar” esta central sindical.

O anúncio foi feito hoje, em conferência de imprensa, isto após uma reunião realizada no dia 23 de novembro, em São Vicente. De acordo este responsável, a atual situação sócio-laboral e político-sindical em Cabo Verde caracteriza-se por um “clima de medo” nos locais de trabalho e elevada taxa de desemprego, redução do poder de compra e justiça laboral e ainda a excessiva morosidade da justiça do trabalho.

“O funcionamento precário da Inspeção Geral do Trabalho e da Direcção Geral do Trabalho, a ocorrência de greves e manifestações levadas a cabo um pouco por todas as ilhas, a redução de direitos no âmbito da Previdência Social, que verifica-se um desencontro de informações relativamente a verdade” aclara Eliseu Tavares.

Para este líder sindical, vão ser encetados contatos com todos os sindicatos do país, para que esta greve não seja apenas dos 12 sindicatos, explicando que é em benefício de todos os trabalhadores do país. “É um prejuízo daquilo que tem sido a falta de cumprimento das promessas feitas durante anos anteriores. Existe um compromisso de aumento salarial de todos os trabalhadores mas, efetivamente não tem acontecido” esclarece.

No encontro em Mindelo, os sindicatos, conforme a mesma fonte, definiram ainda uma estratégia para aquilo que apelidam de “resgate da credibilidade e esperança” que os trabalhadores sempre depositaram na UNTC-CS.

A manifestação realizar-se-à numa das datas importantes do mês de Janeiro. O encontro em São Vicente reuniu os sindicatos de Santiago – STIF, SISCAP e SINDEP, de São Vicente – SIMATEC, SINTAP e SICS, da ilha do Sal marcaram presença o SIDCAP e SICOTUR, de Santo Antão participou o SLTSA, da ilha do Maio o STIM e da Boavista esteve presente o STBV.