Primeira viagem é à sede da União Africana para passar “mensagem forte”

4/12/2019 13:51 - Modificado em 4/12/2019 13:51

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse hoje ter escolhido propositadamente a União Africana (UA) para a sua primeira deslocação externa para mandar uma “mensagem forte” a este parceiro internacional.

“Escolhi propositadamente a União Africana como destino” da primeira viagem fora do bloco europeu, disse Von der Leyen, em conferência de imprensa após a primeira reunião do novo colégio de comissários.

A presidente da Comissão Europeia referiu ainda querer “mandar uma mensagem forte à UA”.

Ursula von der Leyen desloca-se à Etiópia de sexta-feira a domingo, tendo encontros agendados, em Adis Abeba, com Moussa Faki enquanto representante da organização, com o primeiro-ministro etíope e Nobel da Paz, Abiy Ahmed, e com a Presidente do país, Sahle-Work Zewde, a única mulher que é chefe de Estado num país africano.

Por Lusa