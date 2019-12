Organização LDS Caridades doa equipamentos oftalmológicos a estruturas de saúde de São Vicente, Santiago e Sal

A doação está inserida no âmbito da parceria entre o Hospital Agostinho Neto e o projecto humanitário da organização LDS Charities, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que este ano celebram 15 anos de cooperação.

Esses equipamentos, conforme o PCA do Hospital Agostinho Neto, Júlio Andrade, vão para o serviço de oftalmologia do Hospital Agostinho Neto, Hospital Santiago Norte, Hospital Baptista de Sousa, Centros de Saúde Militar, Delegacia de Saúde do Sal e a Associação dos Deficientes Visuais de Cabo Verde (ADEVIC).

E para que seja tirado maior proveito, as estruturas de saúde da Praia, Santiago Norte, Sal e São Vicente vão brevemente capacitar técnicos nesta área.

São equipamentos de qualidade, tecnologicamente avançados e de custos elevados, que vão ajudar para uma maior qualidade e diagnóstico mais preciso de determinadas patologias.

Segundo o responsável, os equipamentos serão complementados com uma formação dos técnicos desta área, para que possam usar esses equipamentos da melhor forma.

Por outro lado, Júlio Andrade considerou que esses equipamentos podem contribuir também para a diminuição das evacuações, mas sublinhou que é necessário também fazer investimentos nos recursos humanos e num microscópio cirúrgico.

Júlio Andrade assegurou que já estão a trabalhar para a aquisição de outros equipamentos da área da oftalmologia, traumatologia, sendo que é uma necessidade e preocupação numa perspectiva de reduzir as evacuações e permitir também o tratamento com qualidade.