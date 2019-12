Companhia aérea francesa vai ligar Paris/Mindelo por 280 euros

4/12/2019 00:43 - Modificado em 4/12/2019 00:43

A companhia aérea ASL Airlines France passa a efetuar entre Dezembro deste ano e Abril de 2020, uma conexão entre Paris e São Vicente, que será assegurada todos os domingos.

Conforme a ASL Airlines, de 22 de dezembro de 2019 a 26 de abril de 2020, a empresa oferece um voo todos os domingos entre a sua base em Paris-CDG e o aeroporto Cesária Évora em São Vicente, que será operado por um Boeing 737-700 “de 147 a 149 assentos”.

As partidas estão programadas para as 6:30 com chegadas às 10:40 no AICE de São Vicente. Do Mindelo os voos partem às 11:30 com uma escala às 12:15 no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral na ilha do Sal, com chegada ao aeroporto de Roissy, em Paris, programada para às 21:15.

De acordo com a mesma fonte, a ASL Airlines não terá concorrência nesta rota, já que São Vicente está conectado a Lisboa e Amsterdão pela TAP Air Portugal e TUI Fly e a dois destinos domésticos pela Cabo Verde Airlines e Binter Cabo Verde. Paris já está conectada ao Sal pela Cabo Verde Airlines.

O site da empresa francesa mostra viagens únicas em torno de 280 euros, sendo que ainda não é possível a compra de bilhetes.