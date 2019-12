Época natalícia em São Vicente: Lojas esperam aumento de vendas em relação ao ano passado

Música de natal, enfeites e luzes de natal em alguns locais. Aos poucos, temos os primeiros sinais da sua chegada, mas também algumas montras das lojas da cidade começam a enfeitar-se a poucas semanas do natal.

Com o aproximar da época mais festiva do ano, algumas lojas em São Vicente já começam a preparar as ofertas e novidades para os seus clientes.

Época de muito consumo e por isso as novidades tendem a ser ainda maiores. As lojas chinesas por exemplo continuam a apostar forte nesta época.

Quem o diz é Rou Zhou, responsável da loja chinesa Pinguim em São Vicente, que todos os anos, devido a grande movimentação de pessoas a comprar, a loja investe em novos produtos e também em promoções. O mesmo se pode dizer da loja China que apresenta, segundo a vendedora Keila Fortes, uma vasta variedade de produtos.

Apesar de ainda ser pouco o movimento pelas lojas, o que muda brevemente, os comerciantes já têm preparado as novidades para esta época. Desde de vestuários, sapatos, brinquedos, artigos para o lar, entre outros. Afinal tudo pode servir de presente.

Nas boutiques, por exemplo, a montagem das montras também já começou. É que os looks são essenciais nesta época.

Pequeno ou grande, de vestuários a sapatos, de brinquedos a equipamentos tecnológicos, o importante é que estão a preparar para celebrar a chegada de mais uma época natalícia, onde não irão faltar motivos para, todos os dias, visitar o local e encontrar aquele presente especial para familiares e amigos.

Descontos e promoções continuam a ser a chave que muitos comerciantes utilizam para atrair clientes. Para tal esperam, como sempre, que o movimento seja bom.

Ao longo do mês a população sanvicentina e todos os visitantes terão ao seu dispor várias opções de compras bem como iniciativas para passar o Natal da melhor forma.