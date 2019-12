Yoya garante um Derby forte com a conquista do título como objetivo principal

3/12/2019 23:43 - Modificado em 3/12/2019 23:43

Apesar da fraca prestação no Torneio de Abertura 2019/20, onde o Derby ocupa até então o penúltimo lugar da prova, com números desanimadores, o treinador da equipa, Yoya, revela que a equipa está pronta para dar uma resposta positiva e, sem rodeios, aponta como objetivo principal para a época a conquista do Campeonato Regional.

Quatro derrotas, três empates, dois golos marcados e oito golos sofridos são os números da prestação do Derby no Torneio de Abertura que ficará concluído esta quarta-feira, 04, com o jogo entre o Mindelense e o Castilho. De resto, um jogo que determinará a posição certa dos Dragões da Praça Estrela nesta prova que antecede a competição maior em São Vicente.

Números pouco animadores que Yoya reconhece, apontando que já conheceu dias melhores no conjunto derbiano. “Em termos de golos marcados é preciso dizer que tivemos uma prestação bem abaixo do esperado” aclara.

No entanto e apesar dos resultados menos bons, o técnico diz já ter uma equipa pronta para dar uma boa resposta no regional. Resposta essa que, segundo o mesmo, passa pela conquista do campeonato regional e assim estar no campeonato nacional. “O Derby é uma equipa que mostra a sua cara em todos os jogos e vamos encarar todos os jogos de igual forma. Todos os dias trabalhamos com o objetivo de ganhar o campeonato regional e estar no nacional” vinca.

Para atingir este objetivo Yoya assegura que só será possível com um Derby “forte, com atitude e esperança”, porque só assim “chegaremos ao nosso objetivo” concluiu o treinador que procura levar a equipa, novamente, a tempos de glória.

De realçar que o Derby arranca o campeonato regional com um sempre aliciante embate com o Mindelense.