Messi supera concorrência e conquista sexta Bola de Ouro da carreira

3/12/2019 13:47 - Modificado em 3/12/2019 13:47

O avançado argentino do FC Barcelona, Lionel Messi, venceu, esta segunda-feira, 02, a Bola de Ouro, atribuída pela France Football e que destaca o melhor jogador do mundo de 2019.

Messi, superou a concorrência de Van Dijk defesa central do Liverpool, que ficou em segundo lugar, e Cristiano Ronaldo da Juventus, o maior adversário do argentino nesta corrida fechou o pódio.

O jogador do Barcelona, repete assim o prémio conquistado em 2009, 2010, 2011, 2012 e 2015, junta assim esta distinção ao The Best, prémio atribuído pela FIFA que recebeu em setembro passado.