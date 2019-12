Autarquia e grupos oficiais do carnaval de São Vicente no Rio de Janeiro

Uma caravana do Carnaval de São Vicente, composta por elementos dos seis grupos oficiais – Cruzeiros do Norte, Monte Sossego, Estrela-do-Mar, Flores do Mindelo, Vindos do Oriente e Samba Tropical – e chefiada pelo edil Augusto Neves, iniciou na segunda-feira, 02, de dezembro, uma visita ao Rio de Janeiro, Brasil, com o objetivo de melhorar o carnaval mindelense.

Esta deslocação ao Brasil, cuja duração é de onze dias, vai já no terceiro ano consecutivo é fruto da parceria com o brasileiro Dudu Nobre, de quem partiu o convite. A equipa do artista tem trabalhado com a LIGOC, integrada pelos presidentes dos grupos oficiais de São Vicente, na organização do Carnaval de São Vicente.

Na noite de segunda-feira, 02, Dia Mundial do Samba, a comitiva mindelense esteve no lançamento do CD Sambas Enredo do Carnaval de 2020, iniciativa da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro.

Nos próximos dias, no cumprimento do programa de visita ao Rio de Janeiro, os responsáveis dos grupos carnavalescos de São Vicente deverão visitar uma fábrica de acetado, material muito usado no Brasil para confecção de andores e trajes, e ainda diversos armazéns de produção e venda de materiais do Carnaval.

Visitas à Cidade do Samba, às agremiações Unidos da Tijuca e Vila Isabel estão, de entre outros pontos, na agenda da visita de 11 dias.