Zé Luís marca golo para ganhar prémio Puskas

3/12/2019 13:18 - Modificado em 3/12/2019 13:50

O avançado internacional cabo-verdiano, Zé Luís, que milita no Futebol Clube do Porto, apontou na noite desta segunda-feira, 02, um grande golo que selou a vitória da sua equipa, no fecho da 12ª jornada da Liga portuguesa de Futebol, frente ao Paços de Ferreira.

Corria o minuto 76 quando o avançado, natural da ilha do Fogo, levantou o Estádio do Dragão, com uma execução acrobática cheia de magia, que não deu hipóteses ao guardião da equipa visitante. Um golo que selou a vitória da equipa orientada por Sérgio Conceição, que assim continua a dois pontos do líder Benfica.

Zé Luís que não marcava para a Liga desde 22 de Setembro, no final da partida revelou que o golo foi fruto de inspiração e que não sabia explicar. Realçando, no entanto, que o golo foi mérito da equipa que trabalhou para que tal acontecesse.