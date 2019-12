Detido em flagrante quando tentava levantar dez mil escudos com cheque falso

O caso aconteceu na localidade de Chã de Areia, Praia, na passada na sexta-feira, 29, quando o homem de 22 anos, residente no bairro da Várzea, tentava fazer o levantamento de uma quantia no valor de dez mil escudos, através de um cheque falso, em uma das agências bancárias existentes na localidade.

De acordo com as informações da instituição bancária, fornecidas à PJ pelo subgerente do banco em causa, esta não é a primeira vez que o referido indivíduo faz levantamentos com recurso a cheques falsos, tendo tido sucesso em situações anteriores e provocado prejuízos em dezenas de contos à uma empresa de consultoria, com sede na Fazenda, na cidade da Praia.

Na sequência de uma busca realizada à residência do suspeito, foram apreendidos outros dois cheques de dois bancos diferentes, cuja assinatura do emitente de um desses cheques se presume ser, igualmente, falsa.

O detido, nas situações anteriores ter-se-á apoderado de vários cheques da empresa de consultoria e, mediante a falsificação da assinatura e colocação do carimbo pertencente à mesma, conseguiu movimentar, em datas diferentes e utilizando sempre o mesmo modus operandi, várias somas de dinheiro, num total de valores que ascendem os seiscentos mil escudos.