Praia: Detido mais um elemento suspeito de participar no assalto a residência na Cidadela

3/12/2019 00:41 - Modificado em 3/12/2019 00:41

Um jovem de 22 anos, residente em Bela Vista (Praia), foi detido por suspeitas de co-autoria na prática de um crime de roubo com violência contra pessoas, um crime de sequestro e um crime de armas, ocorridos no passado dia 13 de agosto, no bairro da Cidadela, na cidade de Praia.

De acordo com o comunicado enviado pela Polícia Judiciária, o jovem foi detido, em cumprimento de um mandado do Ministério Público, esta segunda-feira, 02, fora de flagrante delito.

“O detido integrou um grupo de cinco indivíduos, todos militares à data dos factos, que terão orquestrado um plano de assalto a uma residência no referido bairro, na qual a namorada do ora detido trabalhava como empregada doméstica, esta que, por saber onde eram guardados o dinheiro e outros bens da casa, terá colaborado com os suspeitos, na prática dos crimes”, escreve o comunicado.

Conforme a PJ, os indivíduos em causa ter-se-ão apoderado de dinheiro, num valor de 1.260.000$00 (um milhão, duzentos e sessenta mil escudos) e outros bens que se encontravam dentro do cofre da residência.

Munidos de armas de fogo de fabrico artesanal, “Boca Bedju”, e armas brancas, os detidos terão, ainda, ameaçado a proprietária da casa, a quem, ato contínuo, terão amarrado e sequestrado.

O detido será presente, no prazo legal, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal.

Os demais quatro suspeitos, por sua vez, encontram-se todos em prisão preventiva na Cadeia Central da Praia, a aguardar julgamento.