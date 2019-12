CMSV isenta munícipes das taxas para licenciamento de obras de pintura nas fachadas

3/12/2019 00:30 - Modificado em 3/12/2019 00:30

A Câmara Municipal de São Vicente decidiu, de novo, isentar os munícipes do pagamento de taxas e emolumentos cobrados para licenciamento das obras de pintura nas fachadas das casas durante os meses de Dezembro e Janeiro próximo.

Esta medida, segundo a autarquia local, surge com o intuito de incentivar o cumprimento do Código de Posturas Municipal no que diz respeito a pintura e conservação dos edifícios e visa estimular os proprietários a pintarem as fachadas das casas, de modo a dar uma outra imagem às diversas zonas e pôr cobro ao cinzento que predomina em muitos pontos da ilha.

De acordo com a mesma fonte, as cores a aplicar nos edifícios localizados no centro histórico da cidade do Mindelo carecem de aprovação prévia do Gabinete Técnico da Câmara Municipal.

De realçar que esta medida adoptada, também, nos anos anteriores, ainda não alcançou os efeitos desejados pela edilidade, apesar do progresso verificado.