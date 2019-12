São Vicente: PJ detém dois indivíduos suspeitos de roubo

2/12/2019 15:48 - Modificado em 2/12/2019 15:48

A Polícia Judiciária de São Vicente, deteve, na sexta-feira, 29, fora de flagrante delito, um indivíduo do sexo masculino, residente em Chã de Vital, suspeito de co-autoria na prática de um crime de roubo, ocorrido na madrugada do passado dia 26 de outubro na localidade de Ribeira Bote.

Conforme a PJ, a vítima, um taxista, terá sido agredida com uma arma branca (catana), causando-lhe ferimentos no rosto. Tudo aconteceu quando o detido, juntamente com um outro suspeito, se terá passado por cliente e entrado na viatura, subtraindo-lhe uma quantia no valor de 7000$00 (sete mil escudos) e a carteira, na qual continha documentos pessoais.

O detido foi presente, no mesmo dia, ao Tribunal da Comarca de São Vicente que lhe aplicou com medida de coação TIR.

O segundo suspeito de participação do crime, foi detido, esta segunda-feira, 02 de dezembro, pelo DICM, em cumprimento de um mandado do Ministério Público. O detido será presente, ainda esta segunda-feira, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal.