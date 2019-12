Número de hóspedes no país aumenta 6,8% no 3.º trimestre de 2019

2/12/2019 15:37 - Modificado em 2/12/2019 15:37

No terceiro trimestre de 2019, os serviços hoteleiros alojaram mais de 181 mil hóspedes correspondendo a um acréscimo de 6,8%, o que representa um acréscimo de 1,9%, face ao trimestre homólogo. Nota para São Vicente que não consta deste ranking.

Conforme o INE a ilha do Sal teve maior acolhimento, com 48,4% do total das entradas, seguida da ilha da Boa Vista, com 29,8% e Santiago com 11,6%. Em relação às dormidas, a ilha do Sal também lidera, com cerca de 53,0%, seguida da Boa Vista com 38,2% e, Santiago 4,6%.

O Reino Unido continua a liderar a lista dos principais países emissores de turistas, para Cabo Verde, com 25,1%, do total das entradas. Portugal, Alemanha, Países Baixos e França, aparecem nas posições seguintes, respetivamente, com 15,2%, 9,9%, 8,0% e 7,3%.

No que diz respeito às dormidas, o Reino Unido também permanece no primeiro lugar, com 34,3% do total, seguido de Portugal com 13,5%, Alemanha 12,1%, Países Baixos 8,7% e França 6,3%.

De realçar que durante o período de janeiro a setembro de 2019, os estabelecimentos hoteleiros registaram mais de 595 mil hóspedes e cerca de 3,7 milhões de dormidas, movimentos que se traduzem em um acréscimo de 7,5% e 3,9%, respetivamente, em relação ao mesmo período do ano anterior.