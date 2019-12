Lesão grave afasta Vagny dos relvados por um período de 4 meses

2/12/2019 15:00 - Modificado em 2/12/2019 15:00

O avançado internacional cabo-verdiano, Vagner Dias “Vagny”, lesionou-se este fim-de-semana em jogo da Ligue2 francesa, na partida com o Paris FC, na sequência de um duelo aéreo onde caiu mal e acabou por se lesionar no tornozelo do pé esquerdo. O cabo-verdiano foi operado no sábado com sucesso, sendo estimado um período de recuperação mínimo de 4 meses.

Apesar da vitória no jogo por 2-0, foi com tristeza que o treinador da equipa, Jean-Louis Garcia, reagiu à lesão que afectou um de seus principais artilheiros. “É difícil saborear esta vitória tendo em conta a imagem que vimos. No balneário foi difícil de juntar todo o grupo e de os consolar. O silêncio era muito grande, com 2 ou 3 jogadores a chorar. Foi uma vitória com sabor amargo, para ele, para nós, para a temporada. É um rude golpe para o clube e suas ambições” frisou o treinador citado pela imprensa gaulesa.

Recorda-se que Vagny leva sete golos marcados no campeonato, tornando-o o melhor marcador da equipa, onde junta também duas assistências para golo.