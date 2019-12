Maio: Serviço de atendinento do INPS na Zona de Fontona

2/12/2019 12:55 - Modificado em 2/12/2019 12:55

O INPS informa a todos os seus clientes, que a partir de hoje, dia 02 de Dezembro o serviço de atendimento na ilha do Maio passará a funcionar no Novo Espaço na Zona de Fontona de Meio, nº 801, perto da Delegacia de Saúde – Vila do Porto Inglês.