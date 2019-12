“Sodade Festival”: Mindelo vai se transformar num grande palco de promoção da cultura cabo-verdiana

1/12/2019 23:01 - Modificado em 1/12/2019 23:01

A quarta edição do Sodade Festival, que este ano sai da Holanda, onde tem sido realizado nos últimos três anos, acontece nos dias 27 e 28 de dezembro em São Vicente.

Com Cordas do Sol, Elida Almeida, Broedderliefde, Os Tubarões, entre outros, fazem parte do cartaz do evento, que mistura música, gastronomia cabo-verdiana e holandesa e artesanato.

Sebastião dos Santos, um dos responsáveis da fundação Matiota Stichting, promotora do evento, diz que o certame foi criado de forma a apresentar um palco fora de Cabo Verde a jovens talentos e também uma forma de juntar os cabo-verdianas que residem fora do país e apresentar a outras nacionalidades aquilo que é a nossa música, cultura, gastronomia e artesanato.

O nome, Sodade Festival, remete-nos à ideia inicial do projecto. “Colocar os nossos crioulos a matar saudade de tudo o que temos aqui em Cabo Verde. Pretende trazer todas as lembranças em termos de música e gastronomia que temos aqui em Cabo Verde. A ideia é que a cada ano se homenageie um artista crioulo”, destaca este promotor.

Dividido em três palcos, este ano, o evento vai homenagear o malogrado artista José Mateus Brito da Cruz, mais conhecido por Biús. O evento acontece durante dois dias, na Praça Nova de forma gratuita e pago no Hotel Porto Grande e Mindel Hotel. “A entrada é gratuita para permitir a participação de um maior número de pessoas. Nos hotéis os espectáculos serão pagos”.

Com diversas actuações musicais, nestes dois dias, nas vésperas do fim de ano, a Praça Nova, considerada o coração da cidade do Mindelo, conta com as actuações de Cordas de Sol, Mindela Soares, Dream Young, MC Kré, Djam Neguin, MC Acondize, Dj Ruben, Dj Helmer Santos, Match Point, DJ Piduka Neves, Jameika e DJ Vata.

Para o palco da Praça Nova, conforme explica este promotor, a ideia é fechar as ruas laterais e montar um palco no lado esquerdo do Centro Nacional Artesanato e Design (CNAD) e transformar o local com actuações para os mais jovens com artistas que possam passar um boa vide, durante os dois dias de festival.

No MindelHotel, destaque para as actuações de Elida Almeida, da banda Broederliefde, Danny Delgado, DJ Elmer Lopes, Tha Real Vibe, Djangobeats, DJ Ske, Elly Paris, Rudy Soares, Fatboy, Wills Rodrigues e Bob Living.

O Hotel Porto Grande conta com as actuações de Os Tubarões, Tiago Silva, Calú Monteiro, Dj Paulão, Djim Djob, Roy Job, Dj Russo, Boy Ge Mendes, Roberto Roque, Azagua, Melissa Fortes, Marisia do Rosário, Ceuzany e a banda de homenagem a Biús.

O que se pretende é, interligar estes três espaços. “Vamos tentar mobilizar também alguns restaurantes da ilha de forma a envolver toda a cidade”, descreve Sebastião dos Santos.

Realizado pela primeira vez em 2016, na Holanda, o evento tem ao longo destas edições homenageado grandes nomes da música cabo-verdiana. “No primeiro ano homenageamos a Cesária Évora, de seguida Luís Morais e o artista Carlos Alberto Martins, mais conhecido por Katchas.

É de realçar que, o Sodade Festival foi premiado na categoria de “Melhor Festival” nos Rotterdam Music Awards 2017.

Músico, cantor, compositor e intérprete crioulo, Biús era um dos mais requisitados artistas da noite mindelense, com actuações semanais “ao vivo” ora no Alta Lua (MindelHotel) ora no Bar Lobby (Hotel Porto Grande). Grande “entertainer”, era presença assídua do Festival Baía das Gatas e de grandes espectáculos realizados em S. Vicente, na Praia e em vários pontos do arquipélago.

O historial de Biús, cujos shows eram sinónimo de boa disposição, inclui vários grupos acústicos, entre os quais “Jovens Unidos” e, mais tarde, “Gaiatos” (junto com Tito Paris e Bau) e dois discos a solo.

EC