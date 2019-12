Combustíveis registam subida de preços no mês de dezembro

30/11/2019 22:59 - Modificado em 30/11/2019 22:59

Os combustíveis vão aumentar ligeiramente de preço a partir da meia-noite de hoje, isto após registarem uma redução de preços em novembro. As excepções vão para o fuel 380 e 180 que sofrem uma ligeira descida

De acordo com a Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME), os preços médios dos combustíveis, nos mercados internacionais, mantiveram-se quase inalterados, durante o mês de novembro (redução de 0,02%), relativamente ao mês de outubro.

Segundo a nova tabela, os preços do Gasóleo Normal, Gasóleo Eletricidade e Gasóleo Marinha aumentaram, respetivamente, 0,89%, 1,05% e 1,10%. Os preços do Fuelóleo 180 e Fuelóleo 380 diminuíram 6,55% e 8,52% respetivamente. A gasolina e petróleo aumentaram também na ordem dos 2,73% e 0,45% respetivamente. Isto segundo o mesmo representa um declínio médio dos preços dos combustíveis de 0,70%.

Assim sendo a gasolina passa a ser vendida a 124,00 esc/litro, o gasóleo normal a 101,90 escudos/l, o gasóleo para electricidade a 86,70 escudos/l e o gasóleo marinha a 73,40 esc/l. Já o petróleo será vendido a 88,90 esc/l, o fuel 380 a 44,00 esc/l e o fuelóleo 180 a 51,40 esc/l.

O aumento dos preços do gás butano que cifra-se nos 3,21%, fazendo com que a granel o kg passa a custar 131 escudos. As garrafas de 3 kg passam a custar 375 escudos, as de 6kg 790 escudos, as de 12,5 kg 1.647 escudos e as de 55kg 7.245 escudos.

“Comparativamente ao período homólogo de dezembro de 2018, a variação média do preço dos combustíveis corresponde a uma redução de 7,48% e relativamente à variação média ao longo do ano em curso, ela corresponde a uma descida de 4,38%” esclarece a ARME.

Os novos preços máximos de venda ao consumidor vigoram até 31 de Dezembro de 2019.