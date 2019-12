Santo Crucifixo vence CS Mindelense e conquista Supertaça de Cabo Verde

30/11/2019 22:39 - Modificado em 30/11/2019 22:39

A equipa da União Desportiva de Santo Crucifixo, de Santo Antão Norte, conquistou este sábado, 30, a quarta edição da Supertaça de Cabo Verde ao vencer, no Estádio Municipal do Porto Novo, a formação do Clube Sportivo Mindelense por 3-1.

Numa partida que opôs o campeão de Cabo Verde ao detentor da Taça, a formação de Santo Antão, que jogava praticamente em casa, não deu hipóteses ao Mindelense, conquistando assim a quarta edição da competição.

Um ano de glória para a formação fundada recentemente no Vale da Ribeira Grande, que junta à Supertaça de Cabo Verde aos títulos de campeão regional de Santo Antão Norte, Taça Santo Antão Norte, Supertaça de Santo Antão Norte e ainda vencedor da Taça de Cabo Verde.

O desenho de mais esta página na curta história do clube, começou aos 32 minutos de jogo, quando o avançado Lito aproveitou um lance de ataque rápido, para bater pela primeira vez o guarda-redes Piduca.

Volvidos 10 minutos, foi a vez do médio Calú do Mindelense, num lance muito confuso na grande área da sua equipa, a ter muita infelicidade e a rematar para o fundo da sua baliza. Num lance onde a defensiva dos Leões da Rua de Praia mostrou-se muito desatenta.

Já no segundo tempo, com Rui Alberto Leite a colocar toda a carne no assador, o Santo Crucifixo consolidou a vantagem aos 55 minutos, desta feita, por Gogol, antigo jogador do Mindelense. Um golo que se revelou um verdadeiro balde de água fria para a equipa de S. Vicente.

No entanto a equipa sanvicentina conseguiu reduzir os números do marcador nos últimos momentos do jogo, com um golo do recém-entrado Miká.

Com esta conquista, o Santo Crucifixo sucede à formação da Académica da Praia como detentor da Supertaça de Cabo Verde. De realçar que Sporting da Praia (2013), Mindelense (2014), Académica da Praia (2018) e agora o Santo Crucifixo são as únicas equipas que têm o troféu nas suas prateleiras.