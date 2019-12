Palela: “Os meus jogadores acreditaram sempre que era possível, por isso estamos todos de parabéns”

30/11/2019 22:21 - Modificado em 30/11/2019 22:22

Foto: Inforpress

O treinador Emerson Jorge “Palela” conseguiu na tarde deste sábado, 30 de novembro alcançar o seu primeiro título a nível nacional como treinador, revelando ser um prémio por tudo o que os jogadores fizeram ao longo do jogo, frente a um adversário que considerou “extremamente difícil”.

Para Palela, esta conquista foi fruto do muito trabalho feito por toda a equipa, que trabalhou arduamente durante a semana para que esta conquista fosse possível. “Sabíamos que vínhamos jogar frente a um adversário extremamente difícil. Preparamo-nos para ganhar este jogo, porque jogávamos em casa e perante o nosso público. Os meus jogadores acreditaram sempre que era possível e estamos todos de parabéns” enfatizou Palela.

Sobre a pressão em torno do jogo, o técnico voltou a referir que esta sempre esteve do lado do Mindelense. “Têm uma excelente equipa e hoje fomos mais fortes no campo. Nós temos que continuar a trabalhar com humildade, porque temos um longo caminho pela frente” salientou o jovem treinador que este ano assumiu o cargo da equipa da Ribeira Grande.

Uma conquista que para Palela significa muito pois, como assegurou, recentemente, perdeu uma final do Inter-Ilhas ao comando técnico da seleção de Santo Antão, frente à seleção de Santiago. “O sentimento é de muita satisfação porque há pouco atrás perdi uma final à frente da seleção da minha ilha” concluiu.