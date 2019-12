Rui Leite: “A equipa do Santo Crucifixo hoje foi mais forte do que nós”

30/11/2019 22:15 - Modificado em 30/11/2019 22:15

O treinador do Mindelense, Rui Leite, após a derrota sofrida por 3-1, frente ao Santo Crucifixo, em jogo da Supertaça de Cabo Verde, assumiu que a equipa de Santo Antão esteve melhor no jogo e por isso mereceram e com inteira justiça a conquista do título.

Rui Leite que falava à imprensa no final da partida, começou por endereçar cumprimentos à equipa vencedora, vincando que foram melhores do que o Mindelense nesta partida. “A equipa do Santo Crucifixo foi hoje realmente mais forte do que nós” salientou.

“Entramos para assumir o jogo, porque são uma equipa [Santo Crucifixo] que joga sobretudo no contra golpe, tendo na linha de frente alas muito rápidos. Estávamos preparados para isso, mas hoje não deu” clarificou Rui Leite.

No entanto o treinador dos encarnados aponta que o árbitro entrou com um critério alargado, o que não beneficiou em nada o jogo.

Rui Leite explicou que os dois primeiros golos sofridos são fruto de momentos de desconcentração da equipa. “No primeiro golo apanharam-nos distraídos e no segundo foi a mesma coisa” esclareceu o treinador que perde a sua segunda final à frente do Mindelense.

O técnico acrescentou que a sua equipa deixou de “acreditar”, tendo perdido a “crença no jogo”, um facto que estranha pois nunca tinha acontecido antes. “Fizemos algumas alterações que fizeram com que a nossa equipa partisse, mas sofremos o terceiro golo, onde o adversário foi bastante competente.

Arriscamos tudo e passamos a jogar com três defesas, para abrir o jogo, mas as coisas hoje não saíram bem. Hoje não fomos aquela equipa que sempre” completou Leite atribuindo todo o mérito à equipa vencedora.