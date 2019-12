Torneio de Abertura: Batuque cede empate e adia decisão do título

30/11/2019 22:11 - Modificado em 30/11/2019 22:11

A formação do Batuque FC, adiou este sábado, 30, a conquista do Torneio Abertura 2019/20, ao empatar sem golos com a equipa do Derby, em jogo a contar para a última jornada da prova. Com este resultado os axadrezados ficam na expectativa, para ver o que faz o Mindelense frente ao Castilho.

Num jogo em que só a vitória interessava para arrumar de vez com a questão, o Batuque não conseguiu ultrapassar a formação derbiana. No entanto, oportunidades não faltaram à equipa comandada por Bubista.

A primeira grande oportunidade ocorreu aos 26 minutos de jogo, quando o médio Toy, desperdiçou uma grande penalidade a favorecer a equipa axadrezada, rematando ao poste da baliza a guarda de Jandirsson. Um lance que deixou muitas dúvidas, se houve razão ou não para a marcação do castigo máximo.

Embalado pelo lance, o Batuque carregou e volvidos apenas dois minutos, foi a vez de Henry, desperdiçar uma oportunidade na cara de Jandirsson, rematando para defesa do guarda-redes derbiano.

Aos 41 minutos novo lance polémico no jogo, desta feita, o avançado Toy foi abalroado pelo guarda-redes do Derby, mas Olavo Lopes, entre muitas dúvidas mandou seguir jogo para descontentamento das hostes axadrezadas. Um lance que provocou a expulsão do treinador-adjunto “Nha Cabra”.

No segundo tempo foi mais do mesmo, onde o Batuque carregou e logo ao reatar o avançado Toy rematou forte, mas viu a bola esbarrar na trave de Jandirsson.

Uma tarde de falta de inspiração para os jogadores de Alto Miramar, que apesar das muitas investidas tiveram pela frente um Derby sempre organizado, que não deu muito espaço. Perto do final do encontro o médio Show do Batuque ainda viu o cartão vermelho, devido a uma entrada perigosa sobre um adversário.

Um resultado que deixa o Batuque na frente da tabela classificativa, agora com 17 pontos, mais três do que o Mindelense, que soma 14 e só joga na quarta-feira, 04, Dezembro frente ao Castilho. O Batuque leva 14 golos marcados contra 10 do Mindelense, que precisa golear a formação castilhiana por pelo menos 5-0, para revalidar o título conquistado na época passada.