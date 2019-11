Orçamento de Estado para 2020 prevê que 900 jovens de São Vicente poderão frequentar ações de formação profissional

29/11/2019 02:00 - Modificado em 29/11/2019 02:00

O OE para 2020, em discussão na Assembleia Nacional, prevê a inclusão de 900 jovens de São Vicente em ações de formação profissional.

De acordo com o documento a que a NN teve acesso, o Governo pretende, em 2020, desenvolver com os municípios um amplo programa de reformas e o OE 2020 assegura um conjunto de políticas públicas de impacto regional e investimento nas regiões.

Nisto o Governo, através do documento, frisa que 900 jovens de São Vicente, poderão vir a receber ações de formação profissional, mas também beneficiar dos programas de desenvolvimento empresarial e especialmente de empreendedorismo jovem, incluindo incentivos fiscais dentro do novo ecossistema de financiamento da economia.

O Governo reconhece que a realização do sonho de ter um Cabo Verde desenvolvido, inclusivo, democrático, aberto ao mundo, moderno, seguro, com pleno emprego e liberdade plena, só é possível com um setor privado forte, dinâmico, empreendedor, a liderar a produção de riquezas, mas especificamente com uma melhor valorização do potencial económico de cada ilha.

Avança ainda que a dinamização da economia das ilhas contribuirá para a aceleração do crescimento económico e em especial para melhorar a eficiência do Estado.

O Governo promoverá a melhoria do ambiente de negócio tendo em atenção a vantagem comparativa de cada ilha.