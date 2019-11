Batuque FC poderá erguer troféu do Torneio de Abertura três anos depois

Depois da última conquista do troféu em 2016, a formação de Alto Miramar procura no sábado, 30 de Novembro, colocar mais uma Taça nas suas vitrinas, desta feita com a conquista do Torneio de Abertura de São Vicente época 2019/20, onde depende apenas de si para conquistar a prova.

O jogo de abertura da sétima e última jornada da prova, este sábado, às 14:00, poderá deixar tudo resolvido no que toca ao vencedor desta edição da prova. Caso o Batuque FC (16 pontos), que leva a vantagem de dois pontos sobre o segundo classificado o Mindelense (14 pontos), vença a formação do Derby, que passa por dias menos bons no panorama do futebol em São Vicente, irá erguer o troféu passados três anos da última conquista.

Um jogo desta envergadura, em outras épocas, à priori, poderia colocar tónicos especiais nesta partida, mas o mau momento pelo que passa a formação do Derby, poderá reverter o rumo dos acontecimentos. Fruto disso são os dois pontos que a equipa soma em seis jogos já disputados, e isso confere o favoritismo os comandados de Bubista, equipa que este ano se reforçou e bem, para atacar todos os títulos em discussão. A verdade é que tem dado sinais de grande equilíbrio entre sectores, onde o ataque tem funcionado bem e já com muitos golos marcados e a defesa tem mostrado grande segurança.

Atributos que fazem da equipa de Alto Miramar um sério candidato a lutar por todas as provas em disputa nesta época desportiva, que terá certamente como principal objetivo voltar ao Campeonato Nacional, onde a equipa já há alguns anos não consegue marcar presença.

Por sua vez, os Dragões da Praça Estrela, apesar dos contratempos, certamente quererão deixar uma outra imagem de si neste jogo e nesta competição, onde a classificação fala por si, e coloca neste momento a equipa na última posição da tabela classificativa com apenas dois pontos.

O sábado reserva ainda a partida entre Salamansa e Farense. Já no domingo, 01 de dezembro, às 14:00 sobem ao tapete verde do Estádio Municipal Adérito Sena as formações da Académica e do Falcões do Norte.

De recordar que por força da final da Supertaça de Cabo Verde, que terá o Mindelense como um dos participantes, a partida com o Castilho foi remarcado para quarta-feira, 04 de Dezembro, com início às 16:00.