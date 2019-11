Administração do Hospital Batista de Sousa quer autonomia para poder gerir quadros e melhorar o serviço de atendimento

29/11/2019 01:42 - Modificado em 29/11/2019 01:42

A Presidente do Conselho de Administração (PCA) do Hospital Baptista de Sousa, Ana Brito, referiu esta quinta-feira, 28, que a autonomia é uma forma dos hospitais terem como organizar os serviços no que respeita aos recursos humanos, para dar respostas “mais qualificadas e humanizadas” aos utentes e para que não continuem a gerir com “sentimento de frustração”.

A exigência foi feita esta amanhã pela PCA do Hospital Baptista de Sousa, em consonância com o seu homólogo do Hospital Agostinho Neto, no acto de abertura do ateliê de validação e recolha de contributos, no âmbito da apresentação do Draft Zero do Quadro de Pessoal e Regulamento Interno dos Hospitais Centrais de Cabo verde.

Para Ana Brito a autonomia é uma forma dos hospitais terem como organizar os serviços no que respeita aos recursos humanos.

“Nós dependemos, neste momento, da estrutura central, que é o Ministério de Saúde e temos de esperar sempre por várias coisas, concursos e outros, para podermos conseguir reorganizar. A autonomia vai nos permitir oferecer o que é necessário à população em termos de recursos humanos, materiais e obras”, frisou a administradora.

O Hospital Baptista de Sousa, salientou, depara com várias dificuldades que têm a ver com contratação de enfermeiros, construção de serviços, para dar respostas a patologias como hemodiálise e outras, incluindo técnicos de manutenção.

Contrariamente ao Hospital da Praia, o Hospital Baptista de Sousa, funciona com uma demanda de 69 novos médicos e até 2030 mais de 50% destes funcionários estarão reformados, pelo que, segundo a PCA, necessita de estabilidade que poderá ser garantida com a implementação do regulamento Interno dos Hospitais.

O hospital do Mindelo atende, de acordo com Ana Brito, cerca de 400 utentes por dia na consulta externa e 400 nos dois serviços de urgência.

Já o Hospital Agostinho Neto funciona com cerca de 900 trabalhadores, dos quais cerca de 400 são médicos, enfermeiros e técnicos que são quadros comuns do MS, enquanto o estabelecimento gere a estabilidade de 500 trabalhadores.

Conforme Júlio Andrade, dos 500 trabalhadores geridos pelo Hospital, mais de 95% estão em situação irregular, pois, o estabelecimento ainda funciona com base no quadro privado dos anos 90, o que leva a que a maior parte dos funcionários viva com contratos precários a nível laboral.

Num serviço que atende cerca de 800 doentes por dia, 110 mil por ano, executa mais de 7 mil cirurgias, efectua meio milhão de exames laboratoriais, dez mil internamentos, é preciso, segundo o seu PCA, uma reorganização mais profissionalizante em relação ao funcionamento das estruturas de saúde.

A elaboração da Versão Draft Zero do Quadro de Pessoal e Regulamento Interno dos Hospitais Centrais de Cabo Verde foi financiado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que, representada pela Flávia Semedo, na abertura do ateliê, manifestou satisfação por se estar a debater um documento que irá ajudar os hospitais a melhorarem a sua gestão.

“Trata-se de um processo que vai ao encontro do processo de construção de um sistema de saúde cada vez mais estruturado, do ponto de vista de gestão, permitindo que os serviços disponibilizados à população sejam cada vez mais eficazes e de melhor qualidade”, concluiu.