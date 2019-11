Orçamento de Estado 2020 prevê investir 28.617 milhões em infra-estruturas

29/11/2019 01:29 - Modificado em 29/11/2019 01:29

No âmbito do Orçamento do Estado para o ano de 2020 está previsto um montante global para investimento público em infra-estruturas no valor de 28.617 milhões.

O Governo, afirma que quer com o programa de infra-estrutura constante na Proposta do OE 2020, criar condições para promover a dinâmica e o investimento privado, assim como melhorar a qualidade de vida das famílias, sobretudo das mais vulneráveis, e reduzir as assimetrias regionais.

E para cumprir este objectivo, vai investir cerca de 4.221 milhões de escudos cabo-verdianos em água e saneamento, sendo este investimento o mais “chorudo”. Seguindo-se depois os transportes e acessibilidades com 2.767 milhões de CVE. A educação vem em terceiro lugar com 1.242 milhões seguindo-se depois a saúde com 498 milhões.

Na segurança e ordem pública, o investimento ronda os 333 milhões de escudos cabo-verdianos, sendo os investimentos desportivos de 81 milhões de CVE.

Destaca-se aqui a forma como serão financiados as infra-estruturas, sendo que 3.046 milhões de CVE são financiados com recursos internos, 7.307 milhões de CVE, financiados com recursos externos (empréstimos e donativos), 2.101 milhões de CVE, financiados com recursos retrocedidos, 16.163 milhões de CVE, a serem executados pelas empresas públicas.