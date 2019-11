Rui Leite: “Numa final não há outro pensamento possível senão vencer”

O técnico dos Leões da Rua de Praia tenta no sábado, 30 de Novembro, em Porto Novo, repetir o feito alcançado na época 2013/14, quando conseguiu juntar a Supertaça de Cabo Verde ao Campeonato Nacional de Futebol e para isso promete uma equipa com “foco, ideia e pensamento em ganhar” frente a um adversário “difícil”, num relvado que considera não estar nas melhores condições.

Em seis anos à frente do Mindelense, o treinador já conseguiu levar a equipa para sete finais a nível nacional, juntando mais esta edição da Supertaça de Cabo Verde. Em 2013/14 Rui Leite consegiu a façanha de fazer uma “dobradinha”, isto quando juntou ao Campeonato Nacional a conquista da Supertaça de Cabo Verde, com uma vitória no Fogo, frente ao Sporting da Praia por 1-0.

Volvidos alguns anos Rui Leite e Mindelense, procuram alcançar o mesmo feito, tendo desta feita, frente à formação do Santo Crucifixo, uma equipa nova nestas andanças a nível nacional, que conseguiu conquistar o seu primeiro título nacional na época passada.

No entanto, Rui Leite, não espera por facilidades neste jogo, até porque como diz vão defrontar o adversário na sua casa. “Mas em todos os campos que vamos, jogamos sempre para vencer e quando se trata de uma final não há outro pensamento possível senão vencer” vinca o técnico.

O treinador não tem dúvidas de que o Mindelense está fazendo um trabalho “extraordinário” no futebol a nível nacional, devido aos números de finais e conquistas atingidas em apenas seis anos. “É um trabalho que tem que ser valorizado e que tem que ser visto de outra forma, porque no Mindelense é exigido ganhar sempre. O trabalho é feito com humildade, dedicação e é assim que conseguimos chegar a este patamar” regozija-se.

O Santo Crucifixo, como assegura Rui Leite, merece todo o respeito do Mindelense, frisando que são praticamente a seleção de Santo Antão e como tal são uma equipa “fortíssima”, que vai estar a jogar na sua casa, num terreno que, segundo o mesmo, não é tão bom como o do Adérito Sena.

“Mas estamos preparados para todos os momentos e situação. Vamos com este pensamento de disputar e competir porque este é o nosso lema. Temos três resultados possíveis, por isso não temos medo de competir para sermos felizes no final” reforçou o técnico.

Rui Leite pede o apoio em massa dos adeptos do Mindelense nesta digressão ao Porto Novo. “Se não for possível garantimos desde já que vamos dar o nosso máximo”.