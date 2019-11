Palela: “Acreditamos que pode ser mais um momento bonito para a história do clube e do futebol de Santo Antão”

29/11/2019 00:52 - Modificado em 29/11/2019 00:52

Foto: Inforpress

O treinador da União Desportiva de Santo Crucifixo, de Santo Antão Norte, Emerson Jorge “Palela”, atribui ao Mindelense o favoritismo no jogo da Supertaça de Cabo Verde, mas acredita que a sua equipa pode, mais uma vez, fazer história no futebol da ilha de Santo Antão.

Numa análise feita ao NN, ao jogo de sábado, 30, de novembro, no Estádio Municipal do Porto Novo, em Santo Antão Sul, o agora treinador da equipa sediada em Coculi, no concelho da Ribeira Grande, avança que o plantel está na máxima força, por isso a preparação para o jogo tem corrido bem e estão trabalhando convictos de que vão ter pela frente um adversário “bastante forte”.

Para o treinador que assumiu o comando técnico da equipa verde e branca esta época desportiva, o objetivo passa por vencer o jogo, afirmando que o facto de a equipa jogar praticamente em casa é importante mas não determinante. Por isso, “temos que trabalhar muito dentro do campo”.

Foto: Pitch Moreira

“As dificuldades serão imensas, dado ao número de títulos que o Mindelense tem conseguido nos últimos anos. Pelo magnífico trabalho desempenhado pelo Rui Leite e também pela qualidade da equipa. Mas estamos cientes desses aspetos e vamos lutar para ganhar. Acreditamos que pode ser mais um momento bonito para a história do clube e também do futebol de Santo Antão” salientou.

No entanto, Palela diz que o favoritismo do jogo está a 100 por cento (%) para o lado da equipa da Rua de Praia, explicando isso com o vasto currículo que a equipa centenária de São Vicente tem no futebol nacional, ao contrário dos poucos anos de fundação do clube da Ribeira Grande. “Já estão habituados a esses tipos de jogos, mas vamos acreditar no nosso trabalho” afiança o treinador que já enquanto jogador representou o Mindelense.

O facto de o jogo ser disputado em Porto Novo, isto é, a poucos quilómetros do concelho da Ribeira Grande, de acordo com o treinador, dá outra moral à equipa, por isso as expectativas em volta deste jogo são boas, acreditando que o apoio dos adeptos vai empurrar a equipa para a vitória.

“O nosso adversário tem uma bela equipa e com jogadores que fazem a diferença. Sobretudo o Pibip que decide muitos jogos do Mindelense” vinca Palela, prometendo por isso colocar em campo uma equipa que consiga interpretar todos os momentos do jogo.

Santo Crucifixo recorde-se, chega a esta partida após ter vencido na final da Taça de Cabe Verde a formação do Palmeira do Sal.