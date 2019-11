EdwinVibez lança EP “Vibe” e single “Penso em ti”

29/11/2019 00:20 - Modificado em 29/11/2019 00:24

Edwin Vibez continua na sua senda da inovação e a trazer ao público melodias ousadas como é o caso do seu novo single “Penso em ti”, que faz parte do EP que foi apresentado a 25 de Novembro.

A procura do reconhecimento público do seu talento musical, o EP “Vibe” e single “Penso Em Ti”, têm como propósito mostrar a diversidade deste jovem artista abrindo-nos as portas ao que se avizinha nos próximos meses.

O tema “Penso em Ti” conta com a participação da jovem promessa da música portuguesa, Dandara.

No seu novo trabalho, EdwinVibez, apresenta um jovem que continua a dar os seus primeiros passos na música, totalmente longe do ingénuo estereótipo juvenil e faz-nos uma retrospectiva da sua vida como artista.

EdwinVibez, um jovem cheio de talento, já não é um nome desconhecido no mundo da música. De relembrar que este jovem, natural da ilha de São Vicente, começou a destacar-se na imprensa portuguesa, tendo já participado em vários programas de televisão, como o Bem-Vindos (RTP África) e Aqui Portugal (RTP1).

“Vibez é um cantor romântico que coloca força e alma em todos os seus projetos, procurando sempre alcançar novas sonoridades entre o R’n’B, o Trap e a Pop, com um estilo único e nunca esquecendo as suas raízes crioulas”, destaca a assessoria do cantor.

Depois do sucesso de “FlyAway”, EdwinVibez apresenta-nos, o seu EP “Vibe”, que é um trabalho retrospectivo do seu percurso até agora. Nesta EP, pode-se encontrar os singles “Krioula D’meu”, “Vamos Fugir”, “Okey” e “Shorty” – que somam mais de 120 mil visualizações no youtube.

Um projeto que promete contar com uma “Vibe” contagiante vinda deste jovem da zona de Madeiralzinho.

O EP “Vibe” promete contar com uma vibe contagiante, num projeto que é para todos os que gostam de música ritmada, cheia de feeling e de uma batida óptima para dançar.